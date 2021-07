Black Widow ist Marvels Wiedergutmachung für ein sexistisches Jahrzehnt

Nun hat Natasha Romanoff endlich ihren eigenen Film bekommen. Vor Black Widow (aktuell im Kino) war sie in insgesamt neun MCU-Filmen zu sehen: Iron Man 2, The Avengers, Captain America: The Return of the First Avenger, Avengers: Age of Ultron, The First Avenger: Civil War, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame sowie in kurzen Szenen in Thor: Tag der Entscheidung und Captain Marvel. Das ist nur ein Film weniger als Chris Evans’ Auftritte als Captain America und Robert Downey Jr.’s als Iron Man – und trotzdem bekommt Scarlett Johansson weniger Zeit vor der Kamera als Paul Rudd (Ant-Man) und Tom Holland (Peter Parker), die erst seit 2015 bzw. 2016 im MCU mitspielen.