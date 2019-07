Wer kennt solche Situationen wie diese nicht: Man liegt waagerecht auf dem Bett, zieht den Bauch so gut es geht ein und zuppelt minutenlang an dem Reißverschluss der frisch gewaschenen Skinny Jeans herum, nur um am Ende mit Mühe und Not endlich den verdammten Reißverschluss zu schließen. Uff, gerade so noch mal geschafft! Jetzt heißt es nur noch aushalten – und zwar so lange, bis man sich seinen Klamotten endlich wieder entledigen kann. Genau diesen Momenten hat der aus San Diego stammende Fotograf Justin Bartels seine Fotoserie IMPRESSION gewidmet. Er fotografierte mehrere Frauen kurz nachdem sie ihre Kleidung abgelegt hatten. Obwohl sie nun nackt waren, blieben deutliche Abdrücke der offenbar zu engen Kleidungsstücke, die sie trugen, auf dem Körper sichtbar.