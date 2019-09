William Klein und Vogue: Erfolgsgeschichte mit Hindernissen



Zum Einstand präsentierte Klein Vogue ein fotografisches Portrait von New York mit dem ironischen Titel „Life is good and good for you in New York“. Klein sah die Stadt als Angstzentrum der Welt, als kaputt und schäbig. Das Ergebnis sorgte bei Vogue für einen Skandal. Man war schockiert von Kleins roher Sicht auf die Stadt und verweigerte die Veröffentlichung - zu aggressiv, zu brutal. In Amerika fand er keinen Verleger. „Das ist keine Fotografie, das ist scheiße, das ist nicht New York, es ist zu schwarz zu einseitig, das ist ja ein Slum“, hieß es. Aber genau das war New York für William Klein. Tatsächlich fotografierte er im Grunde keine Gewaltszenen. Radikal und aggressiv war die Art, wie Klein Momente einfing. Er drückte den Leu­ten die Kamera regelrecht ins Gesicht und dadurch vermitteln sie eine geradezu bedrückende Intimität. In Paris fand er 1955 endlich einen Verleger der sagte: „Wenn das kein Buch wird, kündige ich“. Und es wurde ein Buch. Er gewann den Nadar-Preis und „New York“ (1954), so der neue Titel, avancierte zum Sammlerobjekt. Kleins Reputation wuchs: Weder Richard Avedon noch Irving Penn, Galionsfiguren der Fotografie, hatten zu diesem Zeitpunkt eigene Bücher veröffentlicht.

1955 wurden trotzdem einige Portraits von Klein veröffentlicht, die noch verhältnismäßig konventionell fotografiert waren. Doch der nächste Skandal ließ nicht lange auf sich warten: In einer Fotostrecke über Hüte sollte eines der Models rauchen. Weder dieser Umstand, noch die Tatsache, dass der Rauch einen Großteil ihres Gesichts verdeckte, sorgten für Aufruhr. Das Unerhörte war, dass das Model dabei keine Spitze benutzte: „Sie zieht am Stummel wie ein Matrose“ empörte man sich. Das besagte Foto „Smoke and veil“ ist heute weltberühmt, eine der am häufigsten veröffentlichten Modefotografien und erzielte 2006 bei dem Auktionshaus Christies in New York den sagenhaften Preis von 144,000 Dollar.