Die neue Trine Kjaer x NA-KD Kollektion ist pures Pastell-Power-Dressing!

Needless to say, dass sämtliche Teile auf unzählige Weisen miteinander kombiniert werden können, sodass ich fast so weit gehen würde von einer ‘Capsule Wardrobe’-ähnlichen Situation sprechen. Die Farbpalette lehnt sich indes beim goldenen Herbst an, ohne jedoch trist oder grau zu sein – im Gegenteil! Saftiges Hellgrün wird kombiniert mit Naturtönen von Sand bis Dunkelbeige. Cremeweiß und Pastelblau sorgen für zarte Akzente. Da alle Pieces der Kollektion unaufgeregt monochrom daherkommen, fordert sie zu aufregenden Kombinationen geradezu heraus und ist für den*die ein oder andere*n von euch sicherlich ein gutes Lehrstück in Sachen „Basiswissen für mehr Farbe im Look“.