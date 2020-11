Ein Jahr lang mussten wir uns gedulden, aber jetzt ist sie da: Die vierte Staffel von The Crown ist seit dem letzten Wochenende auf Netflix verfügbar und wirft uns in eine besonders dramatische Ära des britischen Königshauses. Die (tragische) Liebesgeschichte von Prinz William und Lady Diana Spencer steht im Zentrum der Staffel. Darauf dürften sich nicht nur Drama-, sondern auch Modefans gefreut haben – schließlich galt die von Emma Corrin gespielte Lady Di nicht nur als „Königin der Herzen“, sondern auch als Fashion-Ikone , und The Crown enttäuscht in der Hinsicht wirklich niemanden.Von Dianas berühmtem Hochzeitskleid bis hin zum himmelblauen Chiffonkleid, das sie 1987 zum Filmfestival in Cannes trug: Die Serie holt für die Kostüme der vierten Staffel einige der schönsten Looks der Prinzessin von Wales vor die Kamera. Zur Vorbereitung auf die Dreharbeiten studierten die Kostümdesignerinnen der Show, Amy und Sidonie Roberts, alte Fotos der Königsfamilie, bevor sie die Outfits dann selbst herstellten.