Interview mit Boobie Billie: Ein stylischer Chihuahua-Mischling erobert Instagram

Woher kommt der Name Boobie?

Das ist nur Spitzname. Mein Geburtsname ist Billie. Das passt perfekt, denn ich nenn alle “BB“ (Baby) und das ist ja auch gleichzeitig die Abkürzung für Boobie Billie. Get it? Kleines Hashtag-Teaching am Rande: Drop Abkürzungen, die niemand versteht, bis du sie irgendwann erklärst. Ein paar Peeps meinten so zu mir: Ähm das ist doch aber gar nicht dein Name. Dein Name ist Billie. Und ich nur so: Boobie ist meine Persona. Meine Identity. Deal with it.