Man kann über Millennials sagen, was man möchte: unentschlossen, emotional, hedonistisch, schnelllebig – Anerkennung für das, was wir schaffen, werden wir trotzdem einfordern. Da wären zum Beispiel veraltete Schönheitsstandards, die eine neue Generation von Männern und Frauen und allem, was dazwischen liegt, gerade neu definiert. Von den Fashion Weeks über Werbekampagnen bis ins Fernsehen, die Menschen, die sich uns auf diesen Plattformen präsentieren, waren noch nie so vielfältig.