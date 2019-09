Holliday selbst stellt sich mit ihrer Bewegung „Eff your Beauty Standards“ und einer Kleidergröße von 52 gegen den Magerwahn, der von großen Beauty- und Mode-Konzernen gefördert wird. Damit hat sie bereits Marken wie H&M, Benefit Cosmetics und eBay überzeugt. Am 26. September kam ihr erstes Buch auf den Markt. In „The Not So Subtle Art of Being A Fat Girl: Loving the Skin You're In“ erzählt sie ihre Lebensgeschichte, um Frauen auf der ganzen Welt dabei zu unterstützen, sich in und mit ihren Körpern wohl zu fühlen.