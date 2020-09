Bipolare Störung vs. PMDS: Warum mich eine falsche Diagnose fast mein Leben kostete

„Ich hätte meinen nächsten Geburtstag beinahe nicht erlebt“, erzählt Hannah* Refinery29. Vor zwei Jahren war die damals 35-jährige Mutter zweier Kinder an einem Punkt angekommen, an dem sie keinen anderen Ausweg mehr sah, als sich das Leben zu nehmen. Die letzten zehn Jahre hatte sie damit verbracht, ihre vermeintliche bipolare Störung zu behandeln, doch nichts hatte gewirkt. Im Nachhinein betrachtet ist das auch kein Wunder, denn sie litt gar nicht an einer bipolaren, sondern an einer prämenstruellen dysphorischen Störung (PMDS). Und wie vielen Betroffenen ging es ihr dadurch so schlecht, dass sie ernsthaft in Betracht zog, Suizid zu begehen.