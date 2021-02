C'est alors que j'ai commencé à être de plus en plus angoissée. Et cela a commencé à se produire régulièrement. J'ai fini par avoir le sentiment que je ne voulais plus être de ce monde. Les véritables pensées suicidaires sont l'un des aspects les plus tabous et les moins discutés du TDPM. J'avais envie de mettre fin à mes jours parce que je me sentais si mal et pourtant il n'y avait rien autour de moi qui semblait le déclencher : j'étais dans un foyer sûr, je vivais une relation aimante avec une famille aimante, mais quelque chose se passait en moi et je ne pouvais pas l'expliquer. Et puis ça disparaissait pendant un mois.