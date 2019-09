Es ist absolut in Ordnung, dass ich mich nicht sexy finde

Ungefähr so lief jeder der endlosen Versuche in meinem Leben ab, sexy und betont feminin zu sein. Aber egal, ob es sich um süße Kleider, aufreizende Posen auf Fotos, tiefe Ausschnitte oder Dancemoves aus Beyoncé-Videos handelte: Es fühlte sich immer falsch an. Trotzdem hat es über 20 Jahre gedauert, bis ich es akzeptiert habe: Sexyness – zumindest die, die wir von kleinauf serviert bekommen haben – passt nicht zu mir. Ich fühle mich durch andere Dinge begehrenswert und stark. Ich trage am Liebsten weite Klamotten, mache Fotos lieber in Russenhocke und meine Dancemoves sind eher Napoleon Dynamite als Lil’ Kim. Begehrenswert fühle ich mich nicht in knappen Outfits und Reizwäsche, sondern eher hinter dem Steuer meines Campers. Oder wenn ich für meine Überzeugungen eintrete. Oder wenn ich einen guten Witz reiße. Und das ist auch okay. Denn es bedeutet weder, dass ich eine ungesunde Beziehung zu meinem Körper oder meiner Weiblichkeit habe, noch dass ich Sex nicht mag. Das zu kapieren hat Jahre gedauert.