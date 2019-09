Lass laufen: Ich weine, wenn ich weinen muss

Auf der to-do-Liste eines emotionalen Menschen steht never-ever: Bekomme Deine Gefühle in den Griff, damit sich Dein Gegenüber nicht unwohl fühlt. Nein, da steht: Jedes Gefühl hat seine Berechtigung und will gefühlt werden. Also amte ein, fühle, lass laufen und komm klar. Sei das enfant terrible der Gefühlskasper. Große Diven haben nicht umsonst den Ruf einer Ikone.