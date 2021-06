Ganz egal, wie oft er zu sterben scheint – Loki (Tom Hiddleston) ist offenbar nicht totzukriegen. Im Gegensatz zu seiner ersten Wiederauferstehung sorgt sein zweites Leben in Loki auf Disney+ aber für ein totales Zeit-Chaos und verschiebt die Marvel-Timeline. Raum und Zeit werden bunt durcheinandergewürfelt – und wer da den Überblick über Lokis zahlreiche Charaktere behalten will, muss ganz genau aufpassen.Da wäre zuallererst mal der Gott des Schabernacks selbst: Loki spielt nach Avengers: Endgame und setzt die Story fort, nachdem der Loki von 2012 der S.H.I.E.L.D.-Gefangenschaft mit dem Tesseract entkam. In anderen Worten: Das hier ist nicht derselbe Loki, der in Avengers: Infinity War starb; dieser hier ist immer noch ein machthungriger, bitterer Trickbetrüger, der vor weniger als 24 Stunden noch die Erde regieren wollte. Er glaubt, entkommen zu sein – doch es stellt sich heraus, dass einige höhere Mächte nicht so begeistert davon sind, dass er mit der Chronologie herumspielt.Und genau hier kommt die TVA (Time Variance Authority) ins Spiel: Die Organisation der Zeithüter:innen findet es gar nicht cool, dass 2012er-Loki seiner Gefangenschaft entkommen ist und nun den natürlichen Verlauf der Zeit in Gefahr bringt – sprich: die Chronologie, die wir aus Thor: The Dark Kingdom, Thor: Tag der Entscheidung und Avengers: Infinity War kennen. Statt ihn aber in eine Art Zeit-Gefängnis zu werfen, rekrutieren die TVA ihn für ihre Arbeit.Die TVA ist eine sehr mysteriöse Organisation im Marvel-Universum – kein Wunder also, dass auch Loki, eine Serie voller TVA-Charaktere, ähnlich geheimnisvoll abläuft. Damit du in diesem Zeitreisen-Abenteuer nicht komplett den Überblick verlierst, wenn Woche für Woche eine neue Folge rauskommt, haben wir im Folgenden alles zusammengestellt, was wir bisher über den Loki-Cast und seine Charaktere wissen.