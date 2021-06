Cruella De Vil ist in Disneys Cruella nicht das Monster, für das wir sie halten

Erster Punkt der Tagesordnung: Horace und Jasper damit auftragen, die drei geliebten Dalmatiner der Baronin zu kidnappen – ein Plan, der definitiv an 101 Dalmatiner erinnert. Genau hier wird der Film hundetechnisch aber etwas verwirrend; erstens etabliert Cruella recht schnell, dass Estella die Dalmatiner zwar für den Tod ihrer Mutter verantwortlich macht, Hunde aber in Wahrheit liebt. Ihr bester Freund ist sogar ein süßer Streuner namens Buddy, und auch Horaces Chihuahua Tink ist fester Bestandteil der Diebes-Gang. Dann aber kommt der Höhepunkt des Films: Cruella veranstaltet eine Guerilla-Modenschau, musikalisch untermalt von Iggy and the Stooges’ „ I Want To Be Your Dog “ (in einem Disney-Film… Punk ist wohl wirklich tot), und tritt selbst in einem Mantel auf, der scheinbar aus Dalmatiner-Fell besteht. Wir als Zuschauer:innen sollen, wie auch die Baronin, scheinbar glauben, Cruella habe die drei Hunde dafür getötet – furchtbar, aber on brand. Und ich muss sagen, dass ich in dieser Szene den Mut der Drehbuchautor:innen bewunderte: eine Disney-Protagonistin, die nicht nur Hunde tötet, sondern sie danach auch noch extravagant am eigenen Körper trägt? Wow, mutig.