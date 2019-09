Angelina Jolies Dermatologin spricht zum ersten Mal über ihre Beauty-Routine

In einem kürzlich erschienenen Artikel in der InStyle hat Jolie nämlich erstmals über eine Frau gesprochen, die ihr seit Jahren beisteht: die Dermatologin Dr. Rhonda Rand . „Meine Mutter (Marcheline Bertrand) ging mit mir wegen meiner ersten Narbe zu ihr als ich klein war“, erinnerte sich Jolie. „Von klein auf eine Expertin an meiner Seite zu haben, die immer darauf bedacht war, so bedacht und natürlich wie möglich vorzugehen, hat mir sehr geholfen.“