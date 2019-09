Auch, wenn Vulkanasche hauptsächlich in Masken verwendet wird, funktioniert sie auch wunderbar als planetenfreundliches Peeling. Dass in Kosmetikprodukten enthaltende Mikroplastik scheiße ist, weißt du sicher – sie landet in den Meeren, wird dort von Organismen aufgenommen und am Ende wird sie uns im Restaurant aufgetischt. Deswegen wurden die winzigen Plastikkügelchen beispielsweise im Vereinigten Königreich auch verboten. Hersteller von Pflegeprodukten sollten sich also schleunigst auf Alternativensuche begeben und natürliche, biologisch abbaubare für Peelings und Co. finden – wie Vulkanasche. Wie gut das funktionieren kann, zeigt BioEffect Volcanic Face Exfoliator (44,95 €) . Das Peeling beinhaltet reinen, inaktiven Bims (poröses Vulkangestein) und ist sanft, aber trotzdem gründlich. Wenn du es ein- bis zweimal pro Woche verwendest, hilft es dabei, abgestorbene Hautzellen zu entfernen. Dadurch wird strahlt deine Haut nicht nur mehr, sie nimmt auch nachfolgende Pflegeprodukte wie Cremes besser auf.