Gender-Sozialisierungen abzulegen und sich mit der Angst, auf das eigene Selbstbewusstsein geprüft zu werden, auseinander zu setzen, ist laut Pong ein vielschichtiger, stufenweiser Prozess. Doch Übung macht die Meisterin. „Lerne, nein zu sagen – und zwar am besten zuerst in Situationen, bei denen es auf nichts ankommt. Sage nein zu Kleinigkeiten”, rät Pong. Außerdem empfiehlt sie, sich vorab schon Gedanken über die eigenen Grundsätze zu machen. Lege beispielsweise genau fest, unter welchen Umständen du Freund*innen einen Rabatt gewähren willst. „Es ist wichtig, nicht zu schwafeln, sondern klare persönliche Richtlinien aufzustellen”. Also setz dich hin, mach es dir bequem und überlege dir ganz in Ruhe, was du für Vorstellungen hast – und zwar schon bevor dich jemand nach deinen Preisen fragt. Dann fällt es dir nämlich auch leichter, nicht so oft Ausnahmen zu machen.