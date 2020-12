Elliot Page outet sich als trans: „Meine Freude ist echt, aber zerbrechlich“

Page schrieb weiter, wie toll er sich von der Community unterstützt und inspiriert fühlt, und versprach, weiter für eine gerechtere, liebevollere Gesellschaft zu kämpfen. „Ich kann mich glücklich schätzen, das hier schreiben zu können. Hier zu sein. Diesen Punkt in meinem Leben erreicht zu haben“, schrieb er auf Instagram. „Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie unglaublich es sich anfühlt, mich endlich selbst genug zu lieben, um als der Mensch zu leben, der ich wirklich bin . So viele in der trans Community haben mich dazu inspiriert. Danke für euren Mut, eure Großzügigkeit und eure unnachgiebigen Bemühungen, diese Welt zu einem offeneren, einfühlsameren Ort zu machen.“