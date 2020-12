Selon un communiqué de la Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD), Page se décrit comme transgenre et non-binaire, ce qui signifie que son identité de genre n'est ni homme ni femme. "J'aime être trans. Et j'aime être queer", a écrit Page. "Et plus je suis fidèle à moi-même et embrasse pleinement qui je suis, plus je rêve, plus mon cœur grandit et plus je m'épanouis". Si Page partage le bonheur de vivre en harmonie avec qui il est, il a également choisi de mettre en lumière la discrimination à laquelle sont confrontées les personnes transgenres dans notre société aujourd'hui, notamment à travers une statistique du National Center for Transgender Equality de 2015 qui révélait que 40 % des personnes trans ont fait une tentative de suicide (selon une étude du Comité Idaho et du think tank République et Diversité datant de 2014, ces chiffres s'élevaient à 20 % en France). Page a également rappelé qu'au moins 40 personnes transgenres ont été tuées en 2020, des femmes noires et Latinx pour la majorité. Ces chiffres sont à la fois choquants et bouleversants. Mais sensibiliser à ces questions et défendre les droits et la visibilité des personnes transgenres peut sauver des vies. Keygan Miller , un des principaux militants du Trevor Project, avait précédemment déclaré à Refinery29 qu'une enquête avait montré que les jeunes dont les pronoms étaient respectés étaient deux fois moins susceptibles de faire des tentatives de suicide que celles et ceux dont les pronoms n'étaient pas respectés.