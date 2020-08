Umbrella Academy : la saison 2 s’annonce nucléaire

Petit rappel pour tout le monde : la finale de la saison 1 a révélé l'étendue des pouvoirs de Vanya (Ellen Page). Ironiquement, le membre le plus puissant de l’Umbrella Academy, Vanya est entrée dans un état émotionnel intense et a tiré un rayon d'énergie vers la lune, projetant ses fragments à toute vitesse vers la terre. Elle et ses frères et soeurs ont évité de justesse que le monde ne soit réduit en miettes lorsque Numéro Cinq (Aidan Gallagher) les a transportés dans le passé.