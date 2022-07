7 Leute erzählen von ihrem peinlichen, schönen & einsamen Coming-out

„Ich fing schon mit 13 an, meine Sexualität infrage zu stellen. Eine meiner Freundinnen outete sich damals als bisexuell, und daraufhin dachte ich: ‚Okay, sowas gibt’s?‘ , bevor ich in Panik geriet, weil ich plötzlich all meine Freundschaften in einem anderen Licht sah: Konnte es sein, dass ich in manche von ihnen verknallt (gewesen) war? Es folgte eine echte Krise, und ein paar Wochen kriegte ich quasi kein Auge zu. Schließlich vertraute ich mich meiner Mom an und meinte zu ihr, ich sei vielleicht lesbisch. Ihre Antwort: ‚Das ist okay, ist ja kein Weltuntergang.‘ Danach vergaß ich das Ganze ein bisschen. Nachdem mir meine Mom das Gefühl gegeben hatte, es sei alles okay, dachte ich mir: ‚Okay, es ist kein großes Ding – ich muss das auch nicht jetzt alles klären.‘