„Ich glaube, für viele bedeutet das, sie könnten sich erst als bisexuell outen, wenn sie genug Beweise (in Form von Beziehungen und Sexualpartner*innen) für ihre Bisexualität gesammelt haben. Und deshalb weichen sie auf ein anderes, weniger endgültiges Label aus. Für mich ist das schlichtweg Biphobie. Denn sind wir mal ehrlich: Von heterosexuellen Menschen verlangt niemand einen Beweis für ihre Sexualität. Tatsächlich könnten sie bis zur Ehe enthaltsam leben und trotzdem würde niemand ihre Heterosexualität hinterfragen.“ Außerdem impliziert das Wort „bi-curious“, dass die Bisexualität an sich nicht akzeptabel ist und das spielt vor allem den Leugner*innen der Sexualität in die Karten. Noch zu oft bleibt die richtige Zuordnung der Sexualität bei bisexuellen Menschen in einer Beziehung mit heterosexuellen Partner*innen außen vor.