Le mot "bicurieux" joue sur les notions d'invisibilité et d'effacement de la bisexualité, phénomène dans lequel l'orientation sexuelle des personnes bisexuelles n'est pas crue ou prise au sérieux (par exemple, quand on voit une femme bisexuelle comme hétéro lorsqu'elle sort avec un homme et comme lesbienne lorsqu'elle sort avec une femme). "Ce qui est unique dans la bisexualité, c'est qu'elle est particulièrement incomprise et stigmatisée. Nous devons toujours prouver qui nous sommes auprès des autres", explique Alexa. "Les termes lesbiennes et gays curieux ne sont pas utilisés, pour autant que je sache, bien que leur identité soit invalidée d'autres façons. Le fait qu'il y ait spécifiquement une étape préalable à la bisexualité mais pas vraiment pour les autres identités me parait être biphobe".