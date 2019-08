13 Fetischisten zeigen ihre Vorlieben in ehrlichen Bildern (NSFW)

Ghitis hält in seinen Bildern die „andersartigen“ Sexleben fest und stellt sie zugleich in den Kontext eines alltäglichen Lebens. Dadurch versucht er seine Motive zu humanisieren anstatt sie auszugrenzen, was leider noch immer häufig passiert. Das Ergebnis ist The FetLife, eine vorlaufende Fotoserie, die New York von seiner intimsten Seite zeigt. Klick' dich durch Ghitis Porträts und Kommentare zu den bemerkenswerten Persönlichkeiten, die sich bereit erklärt haben, ihre Schlafzimmer-Persona dem Rest der Welt zu zeigen: