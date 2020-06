Als ich das erste Mal mit den Fingern ein Augenbrauenhaar herauszupfte, fühlte ich einen so starken Dopaminschub, dass ich weinte. Ich war Anfang zwanzig, lag im Bett meiner damaligen Freundin, und versuchte nach einer Nacht, in der ich von einer verrauchten Lagerhallenparty in die nächste geschleift wurde, endlich einzuschlafen. Ich bin sehr introvertiert und habe obendrein auch noch mit einer Angststörung zu kämpfen – die meisten Partys sind, wie du dir vorstellen kannst, eher nicht so mein Ding. Aber damals hätte ich buchstäblich alles getan, damit meine Freundin mich nicht verlässt. Spoileralarm: Sie hat mit mir Schluss gemacht. Nach sechs sehr turbulenten sechs Monaten Doch noch vor unserer Trennung hatte ich so viele meiner Augenbrauenhaare herausgerissen, dass ich kaum noch Augenbrauen hatte. Als die Beziehung vorbei war, sahen meine Augenbrauen aus wie die von einem Cartoon-Bösewicht. Sie waren kurz und immer nach unten gerichtet, so als wäre ich ständig wütend. Drei Monate später stellte man bei mir eine Trichotillomanie fest – da hatte ich schon überhaupt keine Augenbrauen mehr.