Bitte hört endlich auf zu fragen, ob ich eine Frau oder ein Mann bin

Früher gab es niemanden, der wie ich im Rock oder Kleid durch die Sozialbauten in meiner Nachbarschaft lief. Ich finde, das muss sich ändern. Ich möchte jemanden inspirieren. Eines Tages will ich das Vorbild für eine andere queere Person of Color sein. Denn alles, was nötig ist, ist eine Person. An all die Kids, die Angst haben, sie selbst zu sein: Vergesst nie, alles braucht ein bisschen Würze.