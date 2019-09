Pride ist nicht genug: 8 LGBTQ-Personen über die Relevanz von sexueller Identität

Nach der Parade ist vor der Parade. Der internationale Pride Monat Juni ist vorüber. Für Berlin kein Grund die Feierlichkeiten einzustellen. Am Wochenende fand zum 40. Mal der Christopher Street Day statt. Die Parade, die in jedem anderen Land Pride oder Gay Pride genannt wird, heißt bei uns wie eine Straße im Greenwich Village in New York City. Nicht ohne Grund: In dieser Straße befand sich das Stonewall Inn , eine Schwulenbar, in der regelmäßig Polizeirazzien durchgeführt, Gäste aufgeschrieben und sogar festgenommen wurden. Im Juni 1969 stießen die überraschten Polizisten zum ersten Mal auf Gegenwehr. Schwule, Lesben und trans Personen versammelten sich, allen voran trans* Personen of Color wie Marsha P. Johnson und Sylvia Rivera , und standen drei Tage lang für ihre Rechte ein. Das war der Auftakt zur „homosexuellen Befreiung“. Die Community wollte sich nicht mehr verstecken, sondern für ihre Gleichberechtigung kämpfen. Seither findet jedes Jahr ein Gedenkmarsch statt – in Deutschland seit 1979.