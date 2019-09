Street Styles & Highlights zur Pride: So schön war der CSD 2018 in Berlin

In farbenfrohen Looks und mit ausgelassener Stimmung in der Bauchtasche ging es zwischen KaDeWe und Brandenburger Tor um politische Themen wie trans*, lesbische Sichtbarkeit und Regenbogenfamilien. Kultursenator Bernd Gaiser sagte gegenüber der Zeit , dass der CSD „ein starkes Signal queerer Selbstbehauptung“ ist. Wie diese Selbstbehauptung in diesem Jahr gefeiert wurde, siehst du in unserer Slideshow in 51 starken, bunten Bildern.