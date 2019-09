Die wichtigsten LGBTQ-Filme, die wir 2018 unbedingt sehen wollen

Deshalb empfehlen wir euch jetzt fünf Filme, die vor kurzem erschienen sind oder noch in diesem Jahr Premiere feiern, die ihr unbedingt schauen solltet. Die Themenplatte ist vielfältig, reicht von Transgender-Identitäten, queeren Lebensmodellen in religiösen Gemeinschaften bis hin zu Therapien gegen Homosexualität, die bis vor nicht all zu langer Zeit noch angeboten wurden. Eines haben alle Werke gemeinsam: Sie wollen zu mehr Sichtbarkeit und Repräsentation beitragen.