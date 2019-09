Das sind die hottesten Sexszenen der Filmgeschichte

Wenn doch nur jeder gute Liebesfilm auch gute Sexszenen beinhalten würde. Das „erste Mal“ hat in den meisten Filmen allerdings wenig mit dem „ersten Mal“ im echten Leben zu tun. Mal ehrlich: Bei wem ist das Schlafzimmer während des sexuellen Aktes auch ständig zufällig perfekt ausgeleuchtet? Und welcher echte Orgasmus klingt schon so, wie er uns im Film häufig vorgestöhnt wird. Vielleicht liegt's auch einfach nur an der schlechten Synchronisierung. Man weiß es nicht. Realität sieht jedenfalls anders aus.