5 Skandal-Filme der 90er & warum du sie trotzdem anschauen solltest

Wir haben fünf Skandalfilme ausgewählt, die zwei wesentliche Dinge gemeinsam haben: Sie sind allesamt in den 1990er Jahren entstanden und haben durchweg hitzige Diskussionen darüber entfacht, was Film darf und was nicht. Gerade weil sie die wunden Punkte unserer Gesellschaft berühren, vielleicht auch ein wenig zu weit gehen, sind sie unserer Meinung aber so sehenswert: