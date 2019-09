6 kluge Filme von Sofia Coppola, die jede Frau gesehen haben sollte

The Bling Ring erzählt die wahre Geschichte einer Gruppe Jugendlicher, die in Hollywood lebt und im Jahr 2009 nachts in die Häuser von Stars wie Orlando Bloom oder Lindsay Lohan einstieg. Über das Internet ermittelten sie zuvor deren aktuellen Aufenthaltsort der Promis und diese genau wohnen. Auf ihren nächtlichen Streifzügen durch die Prominenten-Wohnviertel erbeuteten die Teenager Kleider, Schmuck und Kunstwerke im Wert von insgesamt über drei Millionen Dollar. In kleinen Videos zeigt die Gruppe der Welt später stolz, was sie mitgehen ließen. Die Medien bezeichneten das Phänomen damals als The Bling Ring – ein Begriff, den Coppola später als Titel ihres Filmes nutzte.