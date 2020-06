Mon genre, mes poils & moi

Je me souviens de la première fois où j'ai porté un maillot de bain avec des jambes non rasées. Je les faisais pousser depuis quelques mois, et les poils fins et foncés qui remontaient jusqu'à mes cuisses m'ont fait me sentir profondément liée à ma féminité. L'intersection du genre et de la queerness me tord le cerveau depuis des années - des mots comme femme et butch ne me font pas plaisir, et bien que j'aie toujours rêvé d'androgynie, j'avais l'impression de me mentir à moi-même tous les jours jusqu'à ce que j'arrête de me raser. J'ai vu les poils pousser sur mes jambes, sous mes aisselles et sur mon pubis - je me suis sentie puissante, sexy et profondément androgyne. Mais, alors que mes sourcils perdaient leurs derniers poils, mes doigts n'avaient plus rien à faire, si ce n'est de s'occuper des grosses boucles épaisses et grossière éparpillées le long de mon corps. Malgré tous mes efforts, j'ai commencé à arracher tous mes poils.