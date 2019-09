Gender queer : 3 personnes non-binaires partagent leurs perspectives sur le genre

Début 2012, je discutais avec un·e ami·e du mouvement genderqueer : sa signification, ce qu’il représentait et comment définir qui en faisait partie. Je voulais aller plus loin dans mon exploration du mouvement. J’ai n’ai jamais eu le sentiment d’appartenir complètement à l’une des deux catégories du genre, je me suis donc immédiatement identifié·e à ce sujet. Mais ce qui m’a poussé·e à produire (au sens photographique) Outside & In Between Monograph , c’est l’agression de Sasha Fleischman dans un bus de Oakland, en 2013, probablement en raison de la jupe qu’il portait. J’avais déjà photographié Fleischman, qui se considère de genre neutre, pour le San Francisco Magazine. L’article est devenu une série sur la communauté genderqueer. J’ai été profondément marqué·e et inspiré·e par chacun·e des personnes que j’ai photographiées. Pas seulement par leurs choix vestimentaires, mais plutôt par leurs manières de comprendre et d’interagir avec le monde qui les entoure. Pour la plupart, ils ont dû faire face à une constante pression de rentrer dans l’une des catégories binaires, alors, les voir exprimer ouvertement leur vraie personnalité était pour moi très émouvant et libérateur.