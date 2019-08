Beauté : oubliez la cire, dites bonjour au sugaring

On peut tout épiler avec le sugaring, mais c'est vrai que je reçois beaucoup de demandes pour le bikini. Je pense que c'est parce que le maillot est une zone très sensible et réactive, et c'est là que le sugaring peut vraiment faire des merveilles. On demande généralement à nos clients qui se rasent le maillot d'attendre au moins deux semaines avant leur séance de sugaring. L'idéal, c'est quand le poil fait la taille d'un grain de riz. Si vous êtes assidu·e avec le sugaring, une séance mensuelle suffit. On utilise aussi le sugaring sur les jambes et les bras, ça marche très bien. Je dirais que c'est moins évident sur le visage, car la surface est étroite et on est pas aussi précis qu'avec une micro-bande de cire, puisque c'est une pâte. J'évite aussi d'épiler mes clients qui prennent de la vitamine A acide, autrement dit du rétinol ou des rétinoïdes (utilisés dans le traitement de l'acné par exemple).