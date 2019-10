C'est à 29 ans que Jess a été diagnostiqué du syndrome des ovaires polykystiques. Elle a dû commencer à se raser dès l'âge de 9 ans. Elle a confié à Refinery29 que l'une de ses plus grandes craintes était de ne jamais se marier. Je me disais : « Je suis poilue et donc moche. » Je m'épilais, je me rasais ou je faisais tout ce que je pouvais pour cacher que j'étais poilue, mais mon mari et moi avons emménagé ensemble très tôt, alors il est devenu plus difficile de me cacher plus longtemps. Ce sont surtout mes poils au visage qui m'ont rendu la vie difficile — le reste était gérable — mais avoir des poils sur le menton et les joues, c'était le cauchemar ! »