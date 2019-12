L’importance de l’alimentation dans le traitement de l’endométriose

L'un des aspects les plus frustrants de l' endométriose - outre les crampes débilitantes et les règles longues - c'est peut-être de savoir qu'il n'existe aucun remède contre cette maladie qui touche environ une femme sur dix en âge de procréer. Après un diagnostic, qui peut prendre plus de 10 ans à être établi, les personnes atteintes d'endométriose sont souvent condamnées à simplement traiter leurs symptômes, mais pas la maladie."Les symptômes les plus courants de l'endométriose sont les règles douloureuses, des douleurs pelviennes entre les règles et les douleurs pendant les rapports sexuels", explique Rebecca Brightman, gynécologue à New York et partenaire pédagogique pour SpeakENDO, un site d'informations sur l'endométriose. Mais l'endométriose n'est pas une maladie universelle, ce qui signifie que " le traitement doit être adaptée à chaque patiente qui présente ces symptômes ", dit-elle. Pour tenter de diminuer ces douleurs chroniques donc, changer de mode de vie et adopter par exemple un nouveau régime peut être tentant, car c'est peut-être l'unique élément sur lesquelles elles peuvent vraiment agir.