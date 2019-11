Was vielleicht sogar noch wichtiger ist: Manchen Menschen geben alternative Behandlungsmöglichkeiten neue Hoffnung. Sie vermitteln das Gefühl, aktiv etwas tun zu können, statt zuzusehen, wie die Krankheit ihr Leben bestimmt. Diese positive Einstellung kann laut Dr. Brightman sehr hilfreich sein. Auch wenn es also leider keine Wunderdiät gibt, durch die deine Endometriosesymptome wie von Zauberhand verschwinden, hilft es dir vielleicht, irgendetwas zu probieren. Es ist gut möglich, dass sich eine Ernährungsumstellung positiv auf deine Psyche auswirkt und du dich etwas beruhigter und weniger gestresst fühlst – und das ist immer gut für den Körper! „Stress kann zu einem erhöhten Schmerzempfinden führen. Deswegen kann alles, was den täglichen Stress reduziert theoretisch auch die Schmerzen senken“. Das heißt im Umkehrschluss aber auch: Sollte eine strikte Diät bei dir für noch mehr Stress und Trauer sorgen, ist eine Ernährungsumstellung bei dir vielleicht nicht die beste Idee.