La grande différence ? « Les allergies peuvent représenter un danger vital, tandis que les intolérances alimentaires vont avoir des conséquences bien moins sévères sur le corps », nous dit Carla McGuire , médecin et professeur assimilé en pédiatrie, immunologie, allergie et rhumatologie au Baylor College of Medicine. C'est pour ça qu'il est possible de consommer des produits laitiers quand on est intolérant au lactose, « tandis qu'une allergie au lait peut provoquer des réactions physiologiques violentes. D'où la nécessité de déceler une allergie alimentaire à temps ». Comment ? Pour le Dr. David, ça passe par une attention accrue à votre consommation alimentaire, et les réactions que celle-ci entraîne sur votre corps. Malheureusement, une allergie peut se déclarer à n'importe quel âge.