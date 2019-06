Au milieu de la sixième semaine, je suis allée en vacances et j’ai alors décidé que je pouvais faire une petite entorse au régime sans sucre pour manger une petite glace, car qui dit vacances, dit glace. J’ai donc ignoré la règle sans sucre pendant huit semaines et je me suis autorisé un petit plaisir. Mais depuis mon retour de vacances, la seule chose qui me fait envie, c’est de bons légumes bien frais et je me suis remise au sans sucre. Je ne suis pas ultra-stricte, car s’il y a bien une chose que j’ai appris durant ces semaines, c’est que le but n’est pas de suivre les règles à la lettre, — même si les règles sont celles de Fearne Cotton — ce qu’il faut, c’est suivre vos propres règles. En arrêtant le sucre, j’ai également appris qu’un petit plaisir n’était pas forcément quelque chose de mauvais ; cela peut être de profiter d’un grand lit qui sent bon le frais, se préparer un bon repas, prendre un café avec des ami·e·s, lire un bon livre, ou se permettre une petite sucrerie de temps en temps sans se sentir coupable. Lorsqu’on traite son corps avec respect, qu’on se nourrit sainement et qu’on prend soin de soi, on se sent forcément plus heureux. Alors oui, mettre un terme à ma relation au sucre m’a aidé à me sentir mieux, mais cela ne représente qu’une toute petite partie d’un projet beaucoup plus important pour moi : apprendre à prendre soin de moi avant, durant et après une journée de dépression.