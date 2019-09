Les effets d’une consommation de cocaïne occasionnelle sur la santé

Ils sont plutôt variés. Des lésions permanentes aux vaisseaux sanguins du cœur et du cerveau, de l'hypertension artérielle entraînant des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et la mort, des lésions du foie, des reins et des poumons, en passant par la destruction des tissus du nez si elles sont inhalées. Maladies infectieuses et abcès s’il est injecté. Insuffisance respiratoire lorsque la cocaïne est fumée. Malnutrition et perte de poids résultant de la suppression de l'appétit. Les caries. Problèmes de santé sexuelle, y compris la reproduction et infertilité (affectant les hommes et les femmes). Désorientation, apathie, confusion et épuisement. Irritabilité et troubles de l'humeur. Hallucinations auditives, augmentation de la fréquence des comportements dangereux et à haut risque - en particulier des comportements sexuels et des comportements imprévisibles et irrationnels entraînant une psychose et/ou un délire et une dépression clinique.