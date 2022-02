Communiquer en silence : la vie avec un enfant autiste non-verbal

Dans l'ensemble, les TSA sont des troubles neurodéveloppementaux qui rendent la communication ou l'interaction sociale particulièrement difficiles. Il n'y a pas de signes ou de symptômes standards de l'autisme. Selon les centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) aux États-Unis, un·e enfant sur 59 est diagnostiqué·e avec un TSA, et il est possible que pour chacun·e d'entre elles et eux, la maladie se manifeste de manière totalement différente - il y a celles et ceux qui ont appris à naviguer dans les espaces publics avec aisance, et les enfants comme Charlie, qui ne peuvent pas du tout parler.