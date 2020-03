Pour être honnête, le diagnostic ne me fait pas me sentir différente. C'est simplement une étiquette pour les autres, pour qu'ils sachent à quoi s'attendre, et [une étiquette qui aide] ma famille. Les diagnostics m'ont aidé plus tard dans la vie, car c'est seulement là que j'ai pris conscience de mon développement. Quand j'étais plus jeune, ma mère était la personne qui m'aidait à donner un sens au monde. Elle ne me disait pas : “C’est dur pour toi parce que tu es autiste”, mais plutôt : “Tu trouves ça difficile parce que tu fais les choses d'une certaine façon, et les autres les font autrement”. Je ne me suis jamais sentie “exclue”, j’avais simplement conscience que je réfléchissais différemment et que je devais trouver ma propre manière de faire les choses.