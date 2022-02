À 24 ans, je réalise enfin l’importance du Nouvel An lunaire

Mes parents ont toujours été mon lien avec ma culture. Après tout, je peux à peine parler vietnamien aujourd'hui. Et pourtant, c'est la seule langue que j'ai parlé jusqu'à l'âge de cinq ans, jusqu'à ce que j'entre à l'école et que je doive m'assimiler aussi vite que possible. Maintenant que je vis à New York, à près de 5 000 km de mes parents, trouver des moyens de me connecter à cette partie de moi-même a été un peu plus difficile. Mais c'est peut-être là tout l'intérêt : l'identité et la culture sont des choses pour lesquelles il faut parfois travailler si l'on veut trouver les traditions qui nous conviennent.