J’ai arrêté de me brosser les dents pendant 6 mois suite à un traumatisme

"Je ne sais pas vraiment d'où viennent mes problèmes sensoriels - je ne suis pas sûre qu'ils soient entièrement liés à un traumatisme, car j'ai également beaucoup de symptômes de l'autisme. Mais j'ai aussi vécu beaucoup de traumatismes dans ma vie et il y a tellement de chevauchements entre le SSPT et l'autisme que c'est difficile à dire. La meilleure façon de décrire ce que les poils [d'une brosse à dents] et le goût mentholé [du dentifrice] me font ressentir, c'est comme quand certaines personnes grincent des dents au son d'un couteau qui racle une assiette ou des ongles sur un tableau noir. On ressent dans tout le corps cette sensation désagréable et on cherche à l'éviter parce qu'elle nous cause beaucoup d'inconfort. Mais comme on ne peut pas l'éviter ou la faire cesser, la panique s'installe. Se brosser les dents est une routine qu'on doit répéter deux fois par jour pour le reste de votre vie et c'est vraiment difficile à gérer quand c'est quelque chose qui vous cause une telle détresse. À présent, je me force un peu, je me brosse les dents deux ou trois fois par mois et je me douche beaucoup plus régulièrement qu'avant.