L’autisme en confinement : “j’ai ce sentiment inévitable de régression”

D'aussi loin que je me souvienne, j'ai oscillé entre porter un masque et le burnout. Avec les meilleures intentions, le neurotypique me rassure souvent en me disant que je m'en sors bien - mais c'est exactement le problème pour moi. Ce n'est pas que je ne puisse pas communiquer avec eux, mais le niveau de performance et de décision qu'ils exigent est totalement insoutenable. Ça épuiserait n'importe qui de devoir le faire si longtemps. Je peux maintenir une interaction sociale conventionnelle pendant un certain temps, et puis je m'effondre. J'ai souvent souhaité être enfermée ; non pas parce que j'aime être confinée à la maison, mais parce que je ne peux plus continuer à vivre ma vie.