Il y a quelque chose dans le fait de boire un grand verre de lait de vache qui peut sembler un peu flippant aujourd'hui. Maintenant qu'on est habitués à reconnaître les subtilités entre le lait d'avoine, de soja et de riz, le lait de vache nous paraît presque...fade et décevant. De nos jours, alors que notre compréhension de la nutrition évolue et que la popularité des régimes à base de plantes monte en flèche, il semble que chaque alternative au lait soit commercialisée comme un choix beaucoup plus sain et attrayant que le lait provenant directement d'une vache. Alors, les adultes ont-ils besoin de boire du lait de vache, ou devrions-nous tous passer au lait d'amande pour de bon ?"Le lait de vache est en fait très bon pour la santé ", affirme Malina Malkani, diététicienne et porte-parole de l'Académie de Nutrition et Diététique américaine, et créatrice du mouvement " Wholitarian Lifestyle ". Le lait de vache contient des vitamines et des minéraux, et " presque tous les nutriments dont le corps a besoin ", ajoute-t-elle. Cela comprend des protéines, des glucides et des lipides de haute qualité, ainsi que du calcium et de la vitamine D, qui sont des nutriments importants dont manquent beaucoup de gens", ajoute-t-elle. " Et en plus, c'est sans sucre ajouté ! Non honnêtement, la combinaison de nutriments dans le lait est vraiment très intéressante nutritionnellement " dit-elle.Et pourtant, aussi importants que soient les nutriments naturels du lait de vache, il y a une fraction de la population qui ne peut pas produire de lactase, l'enzyme qui permet de digérer un sucre naturellement présent dans le lait, j'ai nommé le fameux lactose. Pour ces personnes, la consommation de n'importe quelle forme de lait de vache entraîne des douleurs abdominales, des ballonnements, des gaz, des nausées et de la diarrhée. Heureusement, il existe des compléments alimentaires pour soulager ces symptômes, ainsi que des formulations sans lacoste et des fromages naturellement sans lactose. Mais, pour environ 65 % de la population humaine intolérante à ce sucre, la meilleure façon d'éviter cette réaction est d'éviter les aliments contenant des produits laitiers, surtout le lait de vache.