Faut-il arrêter les produits laitiers ?

La science et les experts sont partagés sur la question de savoir si les produits laitiers provoquent ou non une inflammation, note Kirkpatrick. Il faudrait davantage de recherches pour en être sûr. Un article publié dans la revue Critical Reviews in Food Science and Nutrition a révélé que les produits laitiers semblaient être anti-inflammatoires pour certaines personnes, en particulier celles atteintes de syndrome métabolique (groupe de plusieurs troubles physiologiques et biochimiques comme l'hypertension artérielle et l'hyperglycémie). Cependant, il a été démontré que le lait était inflammatoire chez les personnes allergiques au lait de vache.