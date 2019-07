Mais si vous êtes omnivore comme moi, est-ce vraiment un choix intéressant - d'un point de vue nutritionnel en tous cas ? En règle générale, les steaks végétariens contiennent moins de graisses saturées et sont plus riches en fibres et vitamines que la viande rouge. En plus de ça, « la viande conditionnée, telle que la viande hachée ou en saucisse contiennent des nitrates et des nitrites, connues pour favoriser l'apparition de maladies cardiaques et du diabète. » Autre argument en faveur des steaks végétariens : varier son alimentation permet de prévenir les carences en tout genre. Un bémol néanmoins : les steaks Beyond Burger contiennent pas mal de sel - beaucoup plus que dans un steak de viande par exemple (17% vs. 3%).