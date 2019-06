Peut-on boire de l'eau gazeuse tout l'été ?

Et c’est là que vous vous faites la remarque. « Pourquoi est-ce je ne bois jamais d’eau pétillante, au fait ? ». Et c’est vrai que contrairement à nos voisins allemands, on boit rarement de l’eau gazeuse, sauf cas exceptionnels - comme une gueule de bois par exemple (c'est ça oui). Pourquoi cette attitude face à l'eau gazeuse ? Peut-être à cause de l’idée qu'elle favoriserait la rétention d’eau et pourrait à la longue boucher les artères, à cause de la teneur en sel de certaines eaux pétillantes. Est-il donc dangereux de remplacer l’eau plate par de l’eau gazeuse, et peut-on consommer de l’eau pétillante au quotidien ?